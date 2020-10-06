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    06 октября 2020, 17:10

    Путин рассказал, что его близкие родственники сделали прививку от коронавируса

    Екатерина Керсипова

    Президент России Владимир Путин рассказал о своих близких, которые сделали прививку от коронавируса. Кроме того, по его словам, вакцину получило почти все руководство Министерство обороны.
    Путин рассказал, что его близкие родственники сделали прививку от коронавируса

    Путин уже говорил о намерении сделать прививку с российской вакциной от коронавируса и себе. Об этом сообщили представители пресс-службы южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина после его разговора с президентом России. Главы двух государств созванивались в конце сентября, чтобы поздравить друг друга с 30-летием дипломатических отношений между странами.

    Мун Чжэ Ин пригласил Владимира Путина в Сеул после стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Президент России ответил согласием на предложение и пообещал сделать себе прививку от COVID-19 перед поездкой, рассказали в пресс-службе лидеры Южной Кореи.

    В России удалось создать и зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавируса. Ее назвали «Спутник V». Разработкой препарата занимались специалисты научного Центра имени Гамалеи. Многие известные люди России, в том числе политики и звезды, уже привились новым препаратом.

    Новости SMI.FM