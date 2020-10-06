Путин рассказал, что его близкие родственники сделали прививку от коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал о своих близких, которые сделали прививку от коронавируса. Кроме того, по его словам, вакцину получило почти все руководство Министерство обороны.

Путин уже говорил о намерении сделать прививку с российской вакциной от коронавируса и себе. Об этом сообщили представители пресс-службы южнокорейского лидера Мун Чжэ Ина после его разговора с президентом России. Главы двух государств созванивались в конце сентября, чтобы поздравить друг друга с 30-летием дипломатических отношений между странами.

Мун Чжэ Ин пригласил Владимира Путина в Сеул после стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Президент России ответил согласием на предложение и пообещал сделать себе прививку от COVID-19 перед поездкой, рассказали в пресс-службе лидеры Южной Кореи.

В России удалось создать и зарегистрировать первую в мире вакцину от коронавируса. Ее назвали «Спутник V». Разработкой препарата занимались специалисты научного Центра имени Гамалеи. Многие известные люди России, в том числе политики и звезды, уже привились новым препаратом.