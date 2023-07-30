Власть 30 июля 2023, 15:13 Путин рассказал анекдот о разделе Польши в годы Великой Отечественной войны Президент Путин рассказал исторический анекдот о разделе Польши на Ялтинской конференции РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин ответил на территориальные претензии Польши анекдотом о разделе страны во время Великой Отечественной войны, сообщил «Царьград». На встрече с журналистами по итогам саммита «Россия — Африка» глава государства напомнил, что когда-то республика входила в состав Российской империи.

Путин рассказал о событиях на Ялтинской конференции. По словам историков, тогда определяли, каким будет послевоенное устройство в Европе, и Иосиф Сталин заявил — Львов должен входить в состав СССР.

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«[Премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль ему возразил. Он сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской империи. На что [Иосиф] Сталин ответил: „Зато Варшава входила“», — отметил президент.

В ходе общения с журналистами он рассказал о плачевном состоянии ВСУ. По его словам, в ряды украинской армии «выгребают» всех без разбору, однако и этих мобилизационных мероприятий для поддержания боеспособности войск оказалось недостаточно. «Помощь» предложила Польша — Владимир Путин отметил, что эта ситуация может стать началом отторжения западных территорий страны.