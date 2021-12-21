Путин расширил полномочия сотрудников полиции

Полномочия сотрудников российской полиции расширили. Теперь стражи порядка получили право вскрывать автомобили, проникать в жилые помещения. Соответствующий документ о внесении поправок в закон «О полиции» подписал президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Новые полномочия позволят полицейским представляться задержанным уже после того, как те прекратят совершать противоправные действия. Вскрывать автомобили и проникать в квартиры и дома полицейские смогут, если есть угроза жизни людей, при предотвращении терактов и задержании обвиняемых.

Кроме того, полицейские смогут брать в оцепление здания и территории на время массовых беспорядков. Такие же полномочия получили сотрудники Росгвардии.

Порядок работы сотрудников полиции при вскрытии автомобилей и квартир при отсутствии владельцев разработает МВД.

Документ прошел три чтения в Госдуме. При рассмотрении из него убрали положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия, совершенные во время службы, а также им запретили стрелять в случае, если подозреваемый в преступлении пытается к ним приблизиться. Совет Федерации одобрил текст документа 15 декабря.