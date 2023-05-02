02 мая 2023, 09:41
Путин распорядился праздновать День молодежи в последнюю субботу июня
Президент Путин распорядился перенести День молодежи в России на последнюю субботу июня
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому День молодежи в России будут отмечать в последнюю субботу июня. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.
По распоряжению, которое действовало ранее, праздник приходился на 27 июня. В этот день его ежегодно отмечали с 1993-го. Теперь дата будет плавающей. В 2023 году День молодежи выпадет на 24 июня.
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Ранее «360» рассказывал, как проходил праздник в прошлом году в Одинцове. Международный день молодежи широко отмечали на главной площади города, а для гостей подготовили мастер-классы, выставки, расположились зоны VR и киберспорта.
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