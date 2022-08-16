Международный день молодежи отпраздновали на главной площади в Одинцове

В центральном парке Одинцова прошло празднование Международного дня молодежи. Для гостей организовали более 16-ти локаций. Здесь проходили мастер-классы, выставки, расположились зоны VR и киберспорта.

Азартным участникам праздника предложили поучаствовать в розыгрыше сертификатов и призов. Развлечение в этот день нашлось для каждого гостя фестиваля.

«В Одинцове сегодня уникальная возможность поздравить не просто молодежь, не просто студентов или маленьких детей. Мы сегодня убедились, что ребятишки с 12-13-летнего возраста дают уже такой огромный потенциал к тому, чтобы с ними заниматься молодежной политикой, проектной деятельностью», — отметил председатель экспертного совета по культуре Молодежного парламента при ГД РФ Александр Солонкин.

Кульминацией праздника стала пенная вечеринка. Пока диджеи крутили пластинки, зрители танцевали под облаками из пены. Вход на праздник был свободным, а участие в любом мероприятии — бесплатным.

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