Власть 26 февраля 2024, 21:24 Путин раскрыл, что является залогом будущего России Путин: надежные жизненные ориентиры молодежи являются залогом будущего России РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что залогом будущего страны являются надежные жизненные ориентиры у молодежи. Об этом сказано в видеообращении главы государства к участникам церемонии вручения премии общества «Знание», опубликованном на сайте Кремля.

«Залог будущего страны, преемственности ее развития — в том, чтобы у молодежи были надежные жизненные ориентиры, чтобы она считала подлинно своими наши традиционные ценности», — заявил президент.

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По словам Путина, российская молодежь должна учиться на лучших образцах отечественной и мировой культуры, достижениях науки и образования, знать историю своей страны, «имена настоящих героев и созидателей». Именно так молодые россияне смогут понять свои корни, осознать, через что прошли «наши предки», создавая и защищая величие страны», подчеркнул президент.

Ранее воспитанники отделения «Хореографическое творчество — современный танец» Московского Губернского колледжа искусств исполнили оригинальные постановки во время открытия международного турнира «Игры Будущего» в Казани. Выступления химчан оценили не только участники турнира, но и высокопоставленные гости, в том числе и президент РФ.

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