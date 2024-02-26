26 февраля 2024, 20:52
Студенты из Химок приняли участие в международном турнире «Игры Будущего»
Студенты из Химок приняли участие в открытии международного турнира «Игры Будущего» в Казани. Воспитанники отделения «Хореографическое творчество — современный танец» Московского Губернского колледжа искусств исполнили оригинальные постановки.
Выступления химчан оценили не только участники турнира, но и высокопоставленные гости. На церемонии открытия «Игр Будущего» присутствовали лидеры дружественных государств и президент России Владимир Путин.
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Соревнования пройдут в формате двоеборья, где одна и та же команда сначала участвует в реальных спортивных соревнованиях, а затем принимает участие в киберспортивной игре, имитирующей этот вид спорта. В турнире за победу поборются участники из 107 стран мира в 21 дисциплине.
«Более 75 лет Московский Губернский колледж искусств готовит сильных и талантливых специалистов. Большинство его выпускников успешно поступают в лучшие институты и университеты страны», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.
При поддержке губернатора Московской области и главы городского округа Химки Дмитрия Волошина в Губернском колледже искусств открыли новый корпус.
Ранее Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных мероприятий для детей.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
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