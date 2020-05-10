Путин раскритиковал «затхлый» патриотизм

Национальная идея России заключена в патриотизме. Однако он ни в коем случае не должен быть «квасным и затхлым», важно смотреть в успешное будущее страны.

Такую точку зрения президент России Владимир Путин озвучил в программе «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент записи опубликован в аккаунте ее ведущего Павла Зарубина в Instagram. Полная версия интервью с главой государства выйдет 10 мая, после 22:00.

«Да, в патриотизме, думаю, тут ничего другого не может быть. Но патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым», — рассказал Путин.

Патриотизм нужно посвятить развитию страны, ее движению вперед. А значит, не стоит постоянно думать только о героическом прошлом России, необходимо еще и смотреть в ее успешное будущее. Именно в этом заключается залог успеха, полагает президент.

Ранее россияне рассказали, что вкладывают в понятие «патриотизм». Для многих это любовь к своей стране и непричастность к коррупционным схемам. Также к нему относится служба в армии, уплата налогов, отсутствие счетов в других странах или иностранного гражданства, а также участие в выборах.