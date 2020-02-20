Россияне рассказали, что вкладывают в понятие патриотизма

85% считают патриотизмом любовь к своей стране. 80% уверены, что патриотами не могут быть те, кто участвует в коррупционных схемах.

65% не считают патриотами тех, кто уклоняется от армии, 64% — тех, кто хочет переехать в другую страну или не платит налоги.

Также больше половины россиян считают, что патриотизму противоречит наличие счетов в других странах или иностранного гражданства.

Почти половина не считает патриотами тех, кто не участвует в выборах. При этом высказывать мнение, идущее вразрез с государственным, считают непатриотичным лишь 23% россиян.

Брак с иностранцем не считают патриотичным всего 19% опрошенных.

79% уверены, что непатриотичных людей нельзя брать на государственную службу, 82% что не нужно высылать из страны за отсутствие патриотизма.