07 июня 2023, 17:22
Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР
Президент Путин обсудил с главой ЮАР Рамафосой ситуацию на Украине
Президент России Владимир Путин встретится с руководителями африканских стран, чтобы обсудить возможность урегулирования ситуации на Украине. Договоренность достигли в беседе с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля.
«Состоялся телефонный разговор <…> Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой», — уточнили в сообщении.
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Во время беседы подняли вопросы, связанные с урегулированием украинского конфликта. Кроме того, лидеры двух стран наметили пути двустороннего стратегического партнерства.
Российский президент планирует принять делегацию глав государств Африки в ближайшее время.
Ранее Путин поддержал участие ЮАР и других африканских стран в обсуждении урегулирования на Украине. Он раскрыл во время телефонного разговора деструктивную линию киевских властей и его покровителей в США и ЕС.
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