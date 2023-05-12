Власть 12 мая 2023, 18:29 Путин поддержал участие Африки в обсуждении урегулирования на Украине Путин поддержал идею президента ЮАР об участии лидеров Африки в урегулировании на Украине

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Президент России Владимир Путин поддержал высказанную лидером ЮАР Сирилом Рамафозой идею об участии лидеров африканских стран в обсуждении украинского урегулирования. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Поддержав <…> идею об участии группы африканских лидеров в обсуждении перспектив урегулирования украинского конфликта, Владимир Путин <…> отметил, что российская сторона никогда не отказывалась от работы на дипломатическом треке», — указали в сообщении.

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Российский лидер пояснил африканскому коллеге деструктивную линию киевского режима и его западных покровителей.

Кроме того, темой телефонного разговора Путина и Рамафозы стала подготовка к саммитам Россия — Африка и БРИКС в Йоханнесбурге.

В январе министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил с рабочим визитом в ЮАР. Глава внешнеполитического ведомства встретится с коллегой Наледи Пандор и президентом республики.