Власть 04 мая 2023, 21:06 Путин провел телефонные переговоры с президентом Венесуэлы Кремль: Путин провел телефонные переговоры с венесуэльским коллегой Мадуро РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Глава латиноамериканского государства осудил попытку Киева нанести удар по территории Кремля с помощью беспилотника.

В телефонном разговоре Путин и Мадуро обсудили планы в области энергетики и торговли. Они затронули гуманитарные области, рассмотрели дальнейшее развитие сотрудничества между двумя государствами.

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«Николас Мадуро решительно осудил предпринятую киевским режимом попытку нанесения удара по территории Кремля беспилотными летательными аппаратами, выразив от имени народа Венесуэлы чувства солидарности и поддержки России», — сказано в сообщении Кремля.

Главы государств договорились о продолжении сотрудничества на различных уровнях.

Ранее Мадуро в ответ на угрозы со стороны США ужесточить санкции против Венесуэлы послал к черту представителя Госдепа в эфире местного телеканала. Мадуро заявил, что боливарианское правительство не потерпит угроз со стороны Штатов.