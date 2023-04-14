Мир 14 апреля 2023, 04:08 «Предлагаю пойти к черту». Мадуро ответил на угрозы представителя Госдепа о санкциях Мадуро предложил представителю Госдепа пойти к черту в ответ на угрозы усилить санкции РИА «Новости»

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро послал к черту представителя Госдепа США в ответ на угрозы усилить санкции против страны. Заявление прозвучало в эфире Venezolana de Televisión.

Поводом для резкого ответа стали сообщения в СМИ о том, что Штаты оставляют за собой право ужесточить санкции, если диалог с оппозицией не продвинется вперед. Публикации появились после заявления Хуана Гуаидо о его возможном аресте.

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Мадуро заявил, что боливарианское правительство не потерпит угроз со стороны США. К тому же Венесуэала сама преодолела все санкции. В обращении к представителю Госдепа глава государства использовал уничижительное именование «гринго».

«Представитель гринго выступил с угрозами Венесуэле: если Венесуэла не продвинется в политическом диалоге с бандитским, коррумпированным и торгующим родиной сектором Унитарной платформы, они примут ответные меры и наложат санкции против нашей страны», — предварил свое заявление политик.

После этого Мадуро послал американца «к черту».

«Предлагаю этому представителю гринго пойти к черту, потому что Венесуэлу уважают», — заключил глава государства.

Ранее Николас Мадуро заявлял, что Венесуэла готова нормализовать дипломатические, консульские и политические отношения с правительством Соединенных Штатов Америки. Отношения между двумя странами были разорваны в 2019 году, когда Штаты признали незаконно провозгласившего себя президентом Венесуэлы Хуана Гуаидо.