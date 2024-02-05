Власть 05 февраля 2024, 19:31 Путин провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ Президенты России и ОАЭ по телефону обсудили атаку ВСУ на Ил-76 под Белгородом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин в понедельник провел телефонные переговоры со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном, сообщили в пресс-службе Кремля. Там уточнили, что главы государств обсудили ряд вопросов, включая недавнюю атаку ВСУ на самолет Ил-76 в Белгородской области.

Владимир Путин посещал ОАЭ 6 декабря прошлого года. Президенты рассмотрели дальнейшие вопросы развития двусторонних отношений. Речь идет об оказании дополнительной гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, также лидеры двух стран подтвердили позиции в пользу прекращения огня в этом регионе.

Реклама

Владимир Путин поблагодарил своего коллегу за посредническое содействие в обмене военнопленными с Украиной.

«Обсуждены подробности осуществлённой киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту», — отметили в Кремле и добавили, что Россия заинтересована в проведении международного расследования этого преступления.

В начале января в РФ вернулись почти 250 российских военнопленных. Этому поспособствовали власти ОАЭ, уточнили в Минобороны.