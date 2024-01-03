Важное 03 января 2024, 19:01 Почти 250 российских военных вернулись из украинского плена Минобороны: 248 российских военных вернулись из украинского плена

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В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории вернулись 248 российских военнослужащих. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что содействовали возвращению российских военнослужащих власти ОАЭ. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС РФ их доставят для лечения и реабилитации в медучреждения Минобороны. Всем освобожденным окажут медицинскую и психологическую помощь.

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Представитель Парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев заявил, что 75 российских военнослужащих вернулись из плена без обмена. Он поделился видео с освобожденными бойцами, которые поблагодарили президента Владимира Путина и Минобороны.

«Спасибо вам, что обменяли, настроение — огонь. Скоро будем дома, а это самое главное», — сказал один из военнослужащих.

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в рамках обмена с Россией из плена вернулись 230 украинских солдат.

В начале декабря посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник заявил, что контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются. Однако эту тему не стоит широко освещать, подчеркнул он.

В ноябре российская сторона передала Украине тела 94 бойцов ВСУ в обмен на 80 погибших военнослужащих ВС России.