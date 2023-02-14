Власть 14 февраля 2023, 21:34 Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Президент России Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Алиевым Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин переговорил по телефону с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В ходе разговора лидеры государств обсудили торгово-экономическое сотрудничество.

«Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта», — указано в сообщении пресс-службы Кремля.

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Также в ходе телефонного разговора президенты рассмотрели текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа. Главы государств отметили важность последовательных шагов для обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе.

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«В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне», — указано в сообщении.

Путин и Алиев договорились также продолжать контакты в различных форматах, добавляется в заявлении.

В январе официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что остается в силе российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору.