Путин провел переговоры с Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Разговор произошел по инициативе Еревана.

«По инициативе армянской стороны 13 мая, поздно вечером, состоялся телефонный разговор Владимира Путина с исполняющим обязанности премьер-министра Республики Армения Николом Пашиняном», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин с Пашиняном обсудили ситуацию, которая произошла на границе Армении и Азербайджана 12 мая, когда азербайджанские военные нарушили границу Армении в Сюникской области. Российский лидер отметил, что страны должны строго выполнять все положения мирных соглашений, принятых 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Пашинян согласился с Путиным, что все конфликты нужно решать мирным путем, с помощью дипломатии.

Президент России добавил, что Россия продолжит поддерживать контакты с Ереваном и Баку и будет посредником в их диалоге.

Помимо конфликта в Нагорном Карабахе, политики обсудили восстановление экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе.