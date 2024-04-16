Важное 16 апреля 2024, 13:09 Путин проведет встречу с Памфиловой 16 апреля Песков: у Путина 16 апреля планируется встреча с главой ЦИК Памфиловой Пресс-служба Кремля

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».

Мероприятие запланировано на 16 апреля, отметил официальный представитель Кремля.

Реклама

«Это будет очная встреча в Кремле», — подчеркнул Песков.

Он добавил, что у Путина также состоится несколько очных встреч закрытого характера. В этот же день президент проведет международный телефонный разговор. Песков пообещал дополнительно проинформировать журналистов по итогам беседы.

На прошлой неделе глава государства обсудил с постоянными членами Совета безопасности России развитие Евразийского экономического союза, сообщал RT.