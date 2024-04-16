16 апреля 2024, 13:09
Путин проведет встречу с Памфиловой 16 апреля
Песков: у Путина 16 апреля планируется встреча с главой ЦИК Памфиловой
Президент России Владимир Путин проведет встречу с председателем Центризбиркома Эллой Памфиловой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привело РИА «Новости».
Мероприятие запланировано на 16 апреля, отметил официальный представитель Кремля.
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«Это будет очная встреча в Кремле», — подчеркнул Песков.
Он добавил, что у Путина также состоится несколько очных встреч закрытого характера. В этот же день президент проведет международный телефонный разговор. Песков пообещал дополнительно проинформировать журналистов по итогам беседы.
На прошлой неделе глава государства обсудил с постоянными членами Совета безопасности России развитие Евразийского экономического союза, сообщал RT.
Элла Памфилова
Дмитрий Песков
Россия
Владимир Путин
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