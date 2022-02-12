Путин проведет телефонные переговоры с Байденом

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут телефонный разговор. Звонок запланирован на 12 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, которого процитировали «Известия».

Песков отметил, что о разговоре с Путиным попросила американская сторона. Запросу предшествовало письменное обращение Вашингтона.

«Действительно, американская сторона попросила о разговоре с президентом Путиным», — уточнил он.

Беседа запланирована на вечер 12 февраля по московскому времени. В этот же день должен состояться телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«На завтра у Путина запланирован разговор с Макроном», — подтвердил Песков.

Ранее сообщалось, что президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Они состоялись в среду, 9 февраля, после поездки Макрона в Москву и на Украину. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Байден должен переговорить с другими европейскими коллегами на неделе.