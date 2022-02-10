Байден провел переговоры с Макроном

Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры. Они состоялись в среду, 9 февраля, после поездки Макрона в Москву и на Украину. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Президент ранее сегодня побеседовал… с президентом Макроном. Он, как вы знаете, принимал канцлера Германии Олафа Шольца. Я ожидаю, что он переговорит с другими европейскими коллегами на этой неделе», — сказала Псаки.

Переговоры президентов России и Франции состоялись в понедельник, 7февраля и продолжались около пяти с половиной часов. Главной темой обсуждения стали вопросы обеспечения безопасности в Европе.

8 февраля Макрон встретился в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее госсекретарь при французском МИД Кламен Бон выразил надежду на то, что встреча президента Франции Эммануэля Макрона с российским лидером Владимиром Путиным в Москве привела к прогрессу по вопросам деэскалации на Украине.