Путин проведет совещание по вопросам транспорта и промышленности. Прямая трансляция

Президент России Владимир Путин готовится провести совещание с представителями промышленности и транспорта РФ. Главной темой станет работа этих сфер во время ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

В среду, 6 мая, Путин провел онлайн-встречу с правительством. На ней обсуждали вопрос постепенного снятия ограничительных мер. По словам президента, каждый этап будет «аккуратным и медленным». Забегать вперед нельзя. В противном случае это может привести к откату назад.

«Цена малейшей ошибки — это безопасность, жизнь, здоровье наших людей», — подчеркнул российский лидер.

Режим самоизоляции действует в России до 11 мая включительно. Он начался с конца марта. Россиянам рекомендовали оставаться дома и как можно реже выходить на улицу. Сейчас по всей стране запрещены массовые мероприятия. В большинстве регионов временно прекратили свою работу торговые центры, парикмахерские, фитнес-клубы.