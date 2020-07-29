Путин проведет совещание по санитарно-эпидемической ситуации в стране

Президент заслушает доклады чиновников, а также сам выступит с заявлениями по ситуации с пандемией и готовности системы здравоохранения России к осенне-зимнему периоду.

«Путин сегодня будет заниматься вопросами санитарно-эпидемиологической обстановки в России, вопросами готовности системы здравоохранения к осенне-зимнему периоду, проведет большое совещание по этой тематике», — рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

На совещании обсудят ситуацию с пандемией в регионах, прогнозы по ее развитию, а также профилактику и лечение вирусных инфекций, эпидемия которых может совпасть со вспышкой коронавируса.

По разным вопросам Путину отчитаются мэр Москвы Сергей Собянин, вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Роспотребнадзора Анна Попова, а также первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыба. Последний расскажет о ситуации со средствами индивидуальной защиты, лекарствами и медицинским оборудованием.

Ранее стало известно, что в ближайшее время будет опубликована декларация о доходах Владимира Путина. Она должна появиться не позднее 14 августа.