В Кремле сообщили о сроках обнародования декларации Путина

В апреле Путин своим указом перенес срок отчета чиновников о доходах и расходах за прошлый год. По действующему законодательству должностные лица должны предоставлять декларации о доходах до 1 апреля. Указ сдвинул этот срок на 1 августа.

Песков говорил тогда, что из-за режима самоизоляции чиновники «просто физически не могут собрать в банках и других учреждениях необходимые документы». При этом сам Путин, по его словам, подал декларацию о доходах до 1 апреля.

Сведения о доходах, согласно закону, публикуются в течение 14 рабочих дней после истечения срока, установленного для их подачи. То есть декларация Путина должна появиться не позднее 20 августа.

Согласно прошлой декларации о доходах, за 2018 год Владимир Путин заработал 8,6 миллиона рублей (18,7 миллиона годом ранее). Президент задекларировал две квартиры площадью 153,7 и 77 квадратных метров, гараж и машиноместо, автомобили ГАЗ М-21 и «Нива», а также автоприцеп «Скиф».