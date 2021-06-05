Путин: прорывов по результатам встречи с Байденом ждать не стоит
Встреча на высшем уровне в Швейцарии между президентами США и России едва ли приведет к значительным изменениям. Глава РФ Владимир Путин заметил, что стороны смогут обсудить вопросы с общими интересами.
Глава государства поделился ожиданиями от грядущего саммита с руководителями мировых информагентств. Путина процитировал ТАСС.
«Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи», — сказал российский лидер.
У России и США, добавил он, «есть совпадающие интересы», несмотря на противоречия. В их число Путин включил решение проблем экологии, стратегическую стабильность и совместную работу по разрешению ряда региональных кризисов.
«Я исхожу из того, что президент Байден — очень опытный политик. <…> Надеюсь, что наша встреча будет конструктивной», — заявил президент РФ.
Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что не стоит ожидать каких-то подвижек в улучшении ситуации между двумя странами после встречи.
Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это первый саммит с момента вступления Байдена в должность президента США.