Путин: прорывов по результатам встречи с Байденом ждать не стоит

Встреча на высшем уровне в Швейцарии между президентами США и России едва ли приведет к значительным изменениям. Глава РФ Владимир Путин заметил, что стороны смогут обсудить вопросы с общими интересами.

Глава государства поделился ожиданиями от грядущего саммита с руководителями мировых информагентств. Путина процитировал ТАСС.

«Я не жду каких-то прорывов по результатам этой встречи», — сказал российский лидер.

У России и США, добавил он, «есть совпадающие интересы», несмотря на противоречия. В их число Путин включил решение проблем экологии, стратегическую стабильность и совместную работу по разрешению ряда региональных кризисов.

«Я исхожу из того, что президент Байден — очень опытный политик. <…> Надеюсь, что наша встреча будет конструктивной», — заявил президент РФ.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что не стоит ожидать каких-то подвижек в улучшении ситуации между двумя странами после встречи.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Это первый саммит с момента вступления Байдена в должность президента США.