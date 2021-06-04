Песков призвал не ждать улучшения отношений России и США после саммита

Разногласия России и США велики, существуют конфликтные моменты в отношениях. Поэтому ждать каких-то подвижек в улучшении ситуации между двумя странами пока не приходится. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в преддверии предстоящей встречи лидеров двух государств.

«Настолько велик потенциал наших разногласий и даже конфликтных моментов в наших двусторонних отношениях, что ожидать каких-то подвижек в достижении понимания не приходится. Но иногда соглашаться в том, что мы не соглашаемся, тоже полезно», — сказал Песков во время выступления на Первом канале.

При этом ранее представитель Кремля заявил, что результатом российско-американских переговоров может стать возвращение послов Анатолия Антонова и Джона Салливана в свои диппредставительства.

«Это могло бы стать хоть каким-то результатом», — отметил Дмитрий Песков.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков согласился с пресс-секретарем российского лидера и сказал, что возвращение послов с консультаций было бы очень большим прорывом в отношениях двух стран.

Встреча президентов России и США — Владимира Путина и Джо Байдена — должна состояться 16 июня в Женеве.