Путин продлил контрсанкции против Запада до 2023 года

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении контрсанкций, введенных в 2014 году на фоне обострения отношений с Западом, до конца 2022 года. Документ за подписью главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.

Путин продлил действие экономических мер, принятых в ответ на антироссийские санкции, до 31 декабря 2022 года. Президент также поручил правительству обеспечить выполнение указа и при необходимости внести предложения по изменению срока действия контрсанкций.

Указ вступает в силу с момента его подписания.

США, Евросоюз и ряд других стран ввели санкции против России в марте 2014 года. Поводом послужила напряженная ситуация вокруг переворота на Украине, власти которой спустя месяц тоже утвердили свои первые рестрикции в отношении РФ.

Ранее Украине предрекли новый госпереворот в начале 2022 года. По оценке аналитиков, протесты в стране могут вспыхнуть на фоне роста антиправительственных настроений и падения рейтинга действующего президента.