Новый переворот предрекли на Украине в начале 2022 года

Протесты могут снова охватить Киев из-за роста антиправительственных настроений на фоне падения рейтинга президента Украины Владимира Зеленского. С таким прогнозом выступил аналитик Руслан Бортник, написало РИА «Новости».

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики заявил, что сейчас политику Зеленского в стране поддерживают около 30% населения. И если протестовать выйдут хотя бы 50 тысяч человек, то защищать президентскую администрацию будет просто некому.

Бортник заявил, что протесты могут начаться уже в начале 2022 года. В таком случае Зеленскому не стоит надеяться, что его сторонники устроят «зеленый Антимайдан». Эксперт указал, что противники действующего президента как раз готовы к радикальным мерам.

«У него нет идеологического электората, который выйдет защищать его», — сказал аналитик.

И хотя в ближайшее время на Украине волнений не ожидается, любая ошибка властей может спровоцировать взрывоопасную ситуацию. Бортник предположил, что особенно вероятны протесты в феврале или марте, когда на Украине поднимут тарифы за ЖКУ, а газовые хранилища опустеют.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ранее объяснил, почему газопровод «Северный поток — 2» может принести Украине пользу.