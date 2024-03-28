Власть 28 марта 2024, 19:44 Путин призвал задействовать передовые технологии в туризме Путин: в сфере туризма нужно создать интегральную цифровую платформу РИА «Новости»

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Россияне должны путешествовать более удобно и дешево, поэтому нужно активно задействовать передовые технологии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов.

«Предстоит активно задействовать передовые технологии, чтобы планировать поездки по стране можно было удобнее и дешевле. Для этого в туризме предстоит сформировать интегральную цифровую платформу», — сказал он.

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Глава государства также назвал создание крупных морских круглогодичных курортов приоритетом для регионов, поэтому главы субъектов должны использовать для этого все доступные инструменты финансирования.

По словам Путина на реализацию национального проекта по туризму в 2025–2030 годах направят не менее 403 миллиардов рублей.