28 марта 2024, 19:15
Нацпроект по туризму получит 403 млрд рублей до 2030 года
Путин: финансирование нацпроекта по туризму составит не менее 403 млрд рублей
На реализацию в России национального проекта по туризму в 2025–2030 годах направят не менее 403 миллиардов рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Его процитировали «Известия».
«Предметные целенаправленные меры по развитию туристической индустрии необходимо включить в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей», — сказал он.
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Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей могут получить поддержку в рамках национального проекта «Производительность труда». Благодаря нацпроекту более четырех тысяч кампаний увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей.
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