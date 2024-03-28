Власть 28 марта 2024, 19:15 Нацпроект по туризму получит 403 млрд рублей до 2030 года Путин: финансирование нацпроекта по туризму составит не менее 403 млрд рублей Freepik

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На реализацию в России национального проекта по туризму в 2025–2030 годах направят не менее 403 миллиардов рублей. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании о создании федеральных круглогодичных морских курортов. Его процитировали «Известия».

«Предметные целенаправленные меры по развитию туристической индустрии необходимо включить в профильный национальный проект. Объем его бюджетного финансирования в 2025–2030 годах составит не менее 403 миллиардов рублей», — сказал он.

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Предприятия сферы туризма с выручкой от 180 миллионов рублей могут получить поддержку в рамках национального проекта «Производительность труда». Благодаря нацпроекту более четырех тысяч кампаний увеличили прибыль на 318 миллиардов рублей.