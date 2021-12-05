Путин призвал врачей на фоне пандемии не забывать о других болезнях

Врачам узкого профиля, несмотря на пандемию коронавируса, следует не забывать оказывать медицинскую помощь по другим заболеваниям. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с лауреатами волонтеров «Мы вместе».

«Это очень важно, чтобы в этот пандемийный период, когда загрузка стационаров, профильных врачей чрезмерна, чтобы все-таки не снижалась текущая помощь, особенно по ряду специальностей», — сказал глава государства.

Как сообщил ТАСС, таким образом президент России отреагировал на один из рассказов, прозвучавших на встрече. Ординатор по направлению «онкология» Екатерина из города Кирова поделилась, что существует волонтерский проект «Я буду жить», который создан для информирования россиян в целях профилактики рака.

Девушка отметила, что COVID-19 — опасная угроза для здоровья, но на ее фоне нельзя оставлять без внимания и другие заболевания. Особенно такие значимые в социальном плане, как онкологические и сердечно-сосудистые.

Ранее врачи сообщили, что среди возможных последствий коронавируса есть и такой симптом, как заикание. Его причиной является логоневроз. Коронавирус может вызвать поражение зоны, отвечающей за речь и человек начнет запинаться в разговоре. Коронавирус способен поразить нервную ткань, отвечающую за речь.