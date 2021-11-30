Путин призвал увеличить объемы производства продуктов

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание властей на необходимость нарастить производство продуктов. С таким заявлением он выступил на форуме «Россия зовет!», сообщило РИА «Новости».

Путин обратил внимание кабмина и региональных властей, что нужно наращивать производство продуктов питания внутри страны.

«Увеличение объемов производства и повышение доступности продовольствия на внутреннем рынке является ключевым критерием эффективности работы», — подчеркнул он.

Глава государства также призвал бороться с ростом цен, действуя на опережение. Путин указал на то, что нужно избавляться от факторов, способствующих подорожанию товаров. Вместе с тем президент признал, что риски повышения цен на продукты растут во всем мире, и в России это тоже ощущается. Рост цен ускорился, и для россиян это чувствительная проблема, признал лидер страны.

Путин также рассказал о росте российской экономики. По словам президента, рост ВВП России за первые девять месяцев 2021 года составил 4,6%, и по итогам года может составить 4,2%.

Глава РФ также заявил об угрозах для мировой экономики из-за «омикрон»-штамма коронавируса.