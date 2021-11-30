Путин заявил об угрозах для экономики от штамма «омикрон»

Темпы восстановления мировой экономики оказались под вопросом из-за нового штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на 13-м инвестиционном форуме «Россия зовет!». Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

По его словам, мир опять входит в очередную волну пандемии на фоне высокого инфляционного давления, инфляционные риски сохраняются в том числе и из-за чрезвычайно мягкой денежно-кредитной политики ряда стран.

Он отметил, что в России растут цены.

«Во многом под влиянием внешних факторов рост потребительских цен в нашей стране ускорился. Это серьезная проблема и чувствительная проблема для граждан, особенно для семей с небольшими доходами», — сказал российский лидер.

Чтобы бороться с этим, нужно действовать на опережение и убирать факторы, которые способствуют увеличению цены товара.

Глава государства поручил правительству за неделю подготовить обновленный план действий из-за появления нового штамма коронавируса. При этом Путин заявил, что российский рынок труда полностью восстановился.