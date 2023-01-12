Власть 12 января 2023, 00:22 Путин призвал уделять особое внимание соблюдению прав участников спецоперации РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником. Он подчеркнул, насколько важно уделять особое внимание соблюдению прав участников спецоперации на Украине.

«Хочу подчеркнуть, прокуроры обладают всеми необходимыми полномочиями, чтобы эффективно решать названные и другие значимые задачи. Уверен, вы приложите для этого максимум усилий», — отметил глава государства.

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Российские власти стараются поддерживать участников СВО, распространяя на них и на членов их семей различные социальные льготы. В марте 2022 года Путин подписал указ о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий.

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В декабре президент наградил военнослужащих, проявивших себя во время выполнения поставленных задач на Украине. Он отметил, что постоянно думает о бойцах, которые проявили свои лучшие качества в непростое для страны время.