31 декабря 2022, 19:29
Путин наградил военнослужащего-добровольца орденом Мужества
РЕН ТВ: Путин вручил орден Мужества военнослужащему-добровольцу
Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества военнослужащему Александру Амелину, который участвует в спецоперации в качестве добровольца. Интервью с ним опубликовали в Telegram-канале РЕН ТВ.
Военнослужащий рассказал журналистам, как прошла встреча с Путиным. По словам собеседника РЕН ТВ, в тот день глава государства собрал в одном зале всех представленных к награде.
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«Этот день особенный для всех нас, кто здесь собрался в этом зале», — поделился военнослужащий.
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Также он передал поздравления боевым товарищам, которых также удостоили наград.
Саму встречу с Путиным он описал как проявление новогоднего волшебства.
«Верховный Главнокомандующий наградил нас орденом», — поделился военнослужащий.
Ранее стало известно, что Путин записал новогоднее обращение к россиянам на территории штаба Южного военного округа. Вместе с ним в кадре стояли солдаты, приписанные к этим армейским подразделениям.
Награды
Владимир Путин
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