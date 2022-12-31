Армия 31 декабря 2022, 19:29 Путин наградил военнослужащего-добровольца орденом Мужества РЕН ТВ: Путин вручил орден Мужества военнослужащему-добровольцу РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин вручил орден Мужества военнослужащему Александру Амелину, который участвует в спецоперации в качестве добровольца. Интервью с ним опубликовали в Telegram-канале РЕН ТВ.

Военнослужащий рассказал журналистам, как прошла встреча с Путиным. По словам собеседника РЕН ТВ, в тот день глава государства собрал в одном зале всех представленных к награде.

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«Этот день особенный для всех нас, кто здесь собрался в этом зале», — поделился военнослужащий.

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Также он передал поздравления боевым товарищам, которых также удостоили наград.

Саму встречу с Путиным он описал как проявление новогоднего волшебства.

«Верховный Главнокомандующий наградил нас орденом», — поделился военнослужащий.

Ранее стало известно, что Путин записал новогоднее обращение к россиянам на территории штаба Южного военного округа. Вместе с ним в кадре стояли солдаты, приписанные к этим армейским подразделениям.