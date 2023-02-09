09 февраля 2023, 15:37
Путин призвал скорее вывести новые регионы на общероссийский уровень
Президент Путин: новые регионы нужно вывести на общероссийские экономические показатели
Российский лидер Владимир Путин призвал в укоренном режиме вывести новые регионы на общероссийский экономических уровень. Об этом президент сказал во время заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
«В ключевых сферах новые <…> российские регионы нужно вывести на общероссийские показатели», — сказал он.
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Глава государства отметил, что сделать это необходимо в горизонте десятилетия. Также он подчеркнул, что Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области только условно можно назвать новыми регионами. Исторически они и являлись российскими, добавил Путин.
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Президент затронул тему уходах известных брендов с российского рынка. По его словам, они несут серьезные убытки и покидают страну под давлением своих правительств. Путин пожелал таким брендам «всего доброго».
Многие предприниматели без особого удовольствия уходят с рынка, заверил глава государства. Они не желают терять налаженный бизнес, в который годами вкладывали силы, средства и душу. Однако им пришлось оставить хорошее производство и персонал.
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