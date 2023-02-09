Власть 09 февраля 2023, 15:20 Путин пожелал «всего доброго» ушедшим из России мировым брендам Президент Путин: многие бренды уходили из России нехотя

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Мировые бренды несут убытки, уходя с российского рынка под давлением своих правительств. На это указал президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Глава государства пожелал этим брендам «всего доброго».

«Сегодня многие из них, вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят — всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки — это их выбор, это их решение», — подчеркнул Путин.

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Президент отметил, что предприниматели — с некоторыми он знаком лично — покидают российский рынок «без всякого удовольствия»: не хотят терять налаженный бизнес, в который вложены не только силы и средства, но и душа. Многие работали активно и оставили «неплохое наследство» — хорошую производственную инфраструктуру, качественно подготовленный персонал.

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«Наверное, кто-то думал, что у нас это сразу рухнет и развалится. Ничего подобного не происходит. <…> Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно», — констатировал Владимир Путин.

Он добавил: для российских властей важно, чтобы отечественные предприниматели получили уникальные возможности для развития.