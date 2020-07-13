Путин призвал сделать ипотеку доступнее

Путин напомнил, что за последние пять лет именно благодаря ипотеке удалось увеличить рост объемов ввода жилья на 60%. Еще более значимые показатели по жилью эконом-класса: его стали вводить к эксплуатацию чаще на 90%.

Также президент назвал другие шаги, которые помогут решить жилищную проблему граждан. В их числе избавление от коррупционных схем, отмена лишних бюрократических процедур и ненужного давления правоохранительных органов на сферу, а также грамотное использование всех ресурсов правительства.

«От людей, которые находятся в этом зале, зависит решение этого вопроса», — уточнил Владимир Путин.

Кроме того, президент обратил внимание на проблему дольщиков. Он уверен, что принятых мер по защите дольщиков строительства пока недостаточно. Поэтому стоит рассмотреть вопрос создания государственного компенсационного фонда в жилищном строительстве.

Также президент призвал активнее развивать внутренний туризм и указал на большие резервы России для роста этого направления экономики.