Путин указал на большие резервы России для внутреннего туризма

У России есть большие резервы для внутреннего туризма. Для их реализации необходимо развивать соответствующую инфраструктуру. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства обозначил свою позицию по этому вопросу на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Его процитировало РИА «Новости».

«Большие резервы для качественного роста есть и для внутреннего туризма. <…> Если многие страны закрыты до сих пор, нам нужно развивать внутренний туризм — это очевидные вещи», — подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что для россиян эта тема сейчас «важна и чувствительна».

Президент обратил внимание на необходимость развивать инфраструктуру. Так внутренний туризм будет только крепнуть.

«Без этого что такое внутренний туризм?» — задался вопросом президент.

Путин также заметил, что для властей является приоритетным здоровье россиян и их безопасность. Кроме того, в стране не произошло взрывного роста безработицы, несмотря на пандемию и действующие ограничительные меры.