Путин призвал развивать военное образование

Одной из важных тем послания президента к Федеральному собранию стала тема военного оснащения российской армии. Владимир Путин заявил, что доля современного оружия в войсках РФ составит 76% в ближайшие годы. Вместе с этим он отметил, что необходимо развивать военное образование.

На боевом дежурстве находятся комплексы «Авангард», «Пересвет». «Сармат» скоро поступит на боевое дежурство. Также увеличивается вооружение «Кинжалами», ракетами «Калибр». На боевое дежурство скоро поставят гиперзвуковые ракеты «Циркон». Идет работа и над другими боевыми комплексами: «Посейдон», «Буревестник».

«Совершенствование и качественное укрепление вооруженных сил в России идет постоянно. К 2024 году доля современного оружия в наших войсках составит 76%», — заявил Путин.

Он отметил, что нужно развивать военное образование. По его словам, Россия еще раз настоятельно предлагает партнерам обсудить вопросы, связанные со стратегическим вооружением. Результатом таких переговоров может стать создание бесконфликтной среды.

Глава государства подчеркнул, что у стран «ядерной пятерки» здесь особая ответственность. Россия всегда открыта для межгосударственного сотрудничества.

Также российский лидер добавил, что власти РФ занимались урегулированием региональных конфликтов. Много сделано для Сирии, Ливии. Россия сыграла главную роль в том, что удалось остановить конфликт в Нагорном Карабахе.