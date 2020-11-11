Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами
«Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления [ядерными силами], мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит. Причем это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.
Глава государства особенно подчеркнул, что эти системы управления должны быть «современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова».
Накануне Путин отметил, что не собирается вступать в гонку вооружений, но продолжит модернизировать ядерную триаду, которая сегодня эффективнее американской системы ПРО. Учитывая современные военно-политические риски, Россия продолжит укреплять свои стратегические ядерные силы.