Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами

Системы управления ядерными силами должны работать даже после удара, поэтому нужно повышать их живучесть. Об этом на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК заявил президент РФ Владимир Путин.

«Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления [ядерными силами], мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит. Причем это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара», — приводит РИА «Новости» слова президента России Владимира Путина.

Глава государства особенно подчеркнул, что эти системы управления должны быть «современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова».

Накануне Путин отметил, что не собирается вступать в гонку вооружений, но продолжит модернизировать ядерную триаду, которая сегодня эффективнее американской системы ПРО. Учитывая современные военно-политические риски, Россия продолжит укреплять свои стратегические ядерные силы.