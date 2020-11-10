Россия не собирается вступать в гонку вооружений, однако продолжит модернизировать ядерную триаду, которая сегодня эффективнее американской системы ПРО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

«Мы продвинулись в совершенствовании наших систем ядерной триады, в том числе в плане преодоления ПРО. И эта система на сегодняшний день гораздо эффективнее, чем сама противоракетная оборона [США]. Это правда», — приводит РИА «Новости» слова Путина.

Президент добавил, что с учетом современных военно-политических рисков Россия будет и дальше модернизировать стратегические ядерные силы и планомерно укреплять все их составляющие. По словам Путина, у Москвы нет никакой необходимости втягиваться в изматывающую гонку вооружений.

Ранее ветеран ВМС США Брэдфорд Дисмьюкс заявил, что российские атомные подводные лодки — это один из основных факторов ядерного сдерживания. Любая угроза в отношении этих кораблей может спровоцировать ядерный конфликт. По его словам, угрожать подлодкам ВМФ России не стоит.