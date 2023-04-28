Власть 28 апреля 2023, 19:24 Путин призвал не сбавлять темп работы по поручениям из послания Путин: прошу не терять темп и качество реализации поручений из послания РИА «Новости»

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Темпы по реализации поручений, данных в рамках послания Федеральному собранию, необходимо сохранить и продолжать активно работать в этом направлении. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей.

«Прошу не терять темпа и качества проработки необходимых для этого (реализации поручений — прим. ред.) законопроектов», — подчеркнул глава государства.

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Также в ходе встречи Путин поручил проработать новые меры поддержки участников спецоперации и их семей. Он обратил внимание, что ряд предложений в этой области уже представила парламентская рабочая группа.

Президент напомнил, что тема поддержки бойцов СВО, их близких были в числе центральных в законодательной повестке как в прошлом, так и в этом году. Он поблагодарил за оперативное принятие законопроектов в данной сфере.