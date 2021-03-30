Путин призвал не допустить перевода школьников из-за детей мигрантов

Российские школы должны помогать адаптироваться детям мигрантов, которые приходят на учебу, но при этом избегать серьезного увеличения количества иностранных учеников, как это происходит в США и странах Европы. С таким заявлением на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил президент России Владимир Путин.

Он отметил, что в школах других стран складываются ситуации, когда количество детей мигрантов увеличивается настолько, что местные жители переводят детей в другие учебные заведения. Российский лидер призвал не допускать подобной практики.

«Очевидно, что количество детей мигрантов в наших школах должно быть таким, чтобы это позволяло глубоко адаптировать их к российской языковой среде, чтобы они могли погружаться в систему российских ценностей», — привел цитату Путина ТАСС.

Путин отметил, что такая система полезна и российским школьникам. Кроме того, подобные меры позволят в будущем избежать множества проблем. При это глава государства отметил, что сейчас ситуация с детьми мигрантов не находится в острой фазе, в отличие от стран Запада. Но за ситуацией он призвал следить внимательно. По словам Путина, это особо касается национальных республик и городов-миллионников.

Накануне стало известно, что МВД и Минцифры разрабатывают единую платформу для живущих в России иностранцев, через которые они смогут получать госуслуги, продлевать контракты на работу и вносить платежи. Кроме того, новая система предупредит, когда срок пребывания в России начнет подходить к концу.