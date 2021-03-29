Живущих в России иностранцев занесут в единую базу

Российские власти соберут данные иностранных граждан, живущих в стране, на единой информационной платформе. Нововведение позволит приезжим получать госуслуги в электронном виде.

Проект совместно разрабатывают МВД и Минцифры, сообщило РИА «Новости». Его запуск будет полезен тем, кому нужно заключить и продлить контракт на работу, подтвердить пройденное обучение и внести какие-либо платежи.

Создатели платформы хотят включить в ее функционал рассылку предупреждений об окончании срока пребывания. Подписавшиеся на уведомления также смогут получать напоминание о необходимости выехать за пределы РФ и истечении выданных разрешений.

На конец 2020 года, посчитали полицейские, в России было около шести миллионов трудовых мигрантов. Приехали они из разных стран. По данным ведомства, каждый год цифра меняется и может колебаться в пределах 9-11 миллионов.

В Новосибирской области силовики задержали преступную группировку, которая продавала иностранцам поддельные медицинские справки. Документы были нужны для въезда в Россию. Всего у задержанных нашли свыше тысячи справочных бланков ПЦР.