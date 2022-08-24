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    24 августа 2022, 12:14

    Путин призвал действовать на опережение в борьбе с лесными пожарами

    Путин: в борьбе с лесными пожарами нужно действовать на опережение

    Оксана Кириллова

    Президент России Владимир Путин заявил, что в борьбе с лесными пожарами нужно действовать на опережение, оказывать помощь людям, сохранять лесной фонд и животный мир. Совещание, на котором выступил Путин, транслируется на сайте Кремля.

    Путин призвал действовать на опережение в борьбе с лесными пожарами

    Глава государства отметил, что борьба с лесными пожарами по всей Европе проходит сложно и требует привлечения масштабных ресурсов. Природное бедствие не обошло стороной и Россию.

    «Прошу руководство регионов и МЧС взять ситуацию на особый контроль. А на федеральном и на региональном, муниципальном уровнях нужно принять все неотложные меры по ликвидации пожаров и надежной защите людей. Безусловно, <…> нужно действовать на опережение», — произнес Путин.

    Он подчеркнуд, что сейчас в России общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем в прошлом году, однако ситуацию осложняют аномальные погодные условия в ряде регионов европейской части страны. Прежде всего речь идет о Рязанской области. Доклады о том, что происходит в регионе, поступают регулярно, для тушения огня направили дополнительные группы спасателей и дополнительную технику, добавил президент.

    «В Рязанской области из-за сильного ветра пожары продолжают, к сожалению, распространяться, и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Это вызывает особое беспокойство. Поэтому прошу принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба, а главное — для защиты людей, природы, животного мира», — поручил Владимир Путин.

    Он отметил, что пожары распространились на две особо охраняемые природные территории — заповедники «Окский» и «Мещерский». Кроме того, непростая ситуация с пожарами — в Нижегородской области и Республике Марий Эл.