Власть 28 марта 2024, 08:34 Путин призвал беречь единство российского народа Президент Путин призвал бережно относиться к единству российского народа

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Необходимо бережно относиться к единству российского народа. Об этом президент Владимир Путин заявил на встрече с военными летчиками в Торжке. Стенограмма появилась на сайте Кремля.

Он напомнил, что Россия — страна многонациональная и многоконфессиональная. Соотечественники должны с уважением относиться друг к другу. По его словам представители всех конфессий и народов государства на поле боя сегодня проявляют себя с лучшей стороны. Никто так к своей родине не относится, как россияне, подчеркнул президент.

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«Мы должны очень бережно относиться к единству российского народа. И я в этом смысле очень рассчитываю на Вооруженные силы, на вас всех, ребята», — отметил Путин.

Глава государства указал на то, что в российской армии присутствуют люди самых разных национальностей. Вместе они отправляются в бой и помогают друг другу.

Также он раскритиковал «ура-патриотические» лозунги. Президент признался, что у него вызывают чувства тревоги такие слова как «Россия только для русских».