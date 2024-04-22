Власть 22 апреля 2024, 21:35 Путин признался в желании побыть студентом Путин заявил, что ему хотелось бы быть студентом и поехать на БАМ РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин признался, что с удовольствием поехал бы строить БАМ в составе студенческого отряда. Об этом он заявил на встрече, приуроченной к 50-летию со дня начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

«Мне бы очень хотелось быть студентом. И если бы я был студентом, после того, что я узнал о БАМе, с удовольствием бы туда поехал», — сказал он

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Студентка Иркутского госуниверситета путей сообщения Виктория Ушакова спросила у главы государства, участвовал бы он в строительстве магистрали, если бы был студентом.

На встрече в Кремле Путин заявил, что в создании транспортного коридора «Север — Юг»могут участвовать все заинтересованные страны. Он выразил надежду, что в этом проекте свою востребованность продемонстрируют лучшие традиции дружбы строителей БАМа. К ним президент в том числе отнес людей разных национальностей, объединенных общей целью.