Путин признал влияние онлайн-обучения на качество образования

Президент РФ Владимир Путин признал, что онлайн-формат не мог не отразиться на качестве учебы. Однако упущенное можно наверстать, заявил глава государства в ходе встречи со студентами.

Российский лидер подчеркнул, что дистанционное обучение в вузах страны является исключительно временной мерой, связанной с рисками распространения коронавируса. Путин выразил уверенность, что многие студенты соскучились по прямому общению со своими наставниками и товарищами.

«Были объективные сложности с организацией практических занятий. Да и в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения», — сказал Путин.

Президент России добавил, что ему известно о ситуациях, при которых для полноценной организации дистанционного обучения наблюдалась нехватка технических возможностей. Глава государства также указал, что на бюджетные места в вузах к следующему учебному году смогут попасть не менее 60% выпускников школ.

Путин констатировал, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Снижение показателей по заболеваемости COVID-19 позволяет постепенно снимать действующие ограничения. Ситуация нормализуется в том числе и в Москве, указал президент.