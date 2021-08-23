Путин присвоил имя Кадырова аэропорту в Грозном

Российский президент Владимир Путин подписал указ о присвоении имени первого президента Чечни Ахмата Кадырова аэропорту в Грозном. Это следует из указа главы государства, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Присвоить международному аэропорту Грозный (Северный) имя А. А. Кадырова», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня подписания. В понедельник, 23 августа, исполнилось 70 лет со дня рождения Ахмата Кадырова.

В июле президент Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» Аймани Кадырову — главу фонда имени Ахмата Кадырова. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил лидера страны за награждение своей матери. Он добавил, что все эти годы Кадыровой руководило желание помочь всем малоимущим и страждущим.