Кадыров поблагодарил Путина за награждение матери

Президент Владимир Путин наградил знаком отличия «За благодеяние» Аймани Кадырову — главу фонда имени Ахмата Кадырова. Глава Чечни поблагодарил лидера страны за награждение своей матери.

«Я благодарен главе государства за высокую оценку стараний моей дорогой мамы. Ее благотворительная деятельность не знает границ. Ни цвет кожи, ни вероисповедание не является препятствием для ее благих дел», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что все эти годы Кадыровой руководило желание помочь всем малоимущим и страждущим. Также она стремится помочь беженцам в разных странах мира. За 17 лет работы фонда были улучшены жилищные условия 13 тысяч семей, финансовую помощь получили 440 тысяч человек, а социальную — почти четыре миллиона.

«Поздравляю тебя, дорогая мама, с заслуженной наградой! Пусть Всевышний вознаградит тебя за твое доброе сердце и поступки. <…> Благодарю нашего Президента Владимира Владимировича за оказанное внимание и оценку многолетнего труда», — заключил глава Чечни.

Указ о награждении Кадыровой опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно документу, Кадырова получила награду за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность.